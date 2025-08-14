Simone Pesce, direttore sportivo del Lumezzane, ha commentato così il trasferimento in prestito dall'Inter di Matteo Motta: "E' il profilo che cercavamo per completare la batteria dei terzini sinistri - le parole del dirigente rilasciate ai canali ufficiali del club bresciano -. Arriva da un vivaio importante, ha tecnica, gamba e tanta fame. Insieme a Pagliari formeranno una coppia importante e di qualità". 

Sezione: News / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 21:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print