Simone Pesce, direttore sportivo del Lumezzane, ha commentato così il trasferimento in prestito dall'Inter di Matteo Motta: "E' il profilo che cercavamo per completare la batteria dei terzini sinistri - le parole del dirigente rilasciate ai canali ufficiali del club bresciano -. Arriva da un vivaio importante, ha tecnica, gamba e tanta fame. Insieme a Pagliari formeranno una coppia importante e di qualità".