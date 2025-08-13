Liverpool e Parma continuano a lavorare alacremente per definire l'operazione Giovanni Leoni ai Reds: secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Gianluca Di Marzio, la formazione inglese ha fatto un'offerta da 31 milioni più 4 bonus, cifra che potrebbe anche bastare per convincere gli emiliani a privarsi del proprio talentuoso difensore con buona pace di Inter e Milan.