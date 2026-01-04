Inter o Barcellona: non dovrebbe discostarsi da questa dicotomia il futuro immediato di Joao Cancelo, in uscita dall'Al-Hilal. Sport Mediaset aggiorna sulla situazione dell'esterno portoghese, il cui entourage ha parlato con la dirigenza catalana mentre il club nerazzurro è pronto ad imbastire uno scambio con la squadra di Riad che coinvolgerebbe più Stefan de Vrij che Francesco Acerbi. La sensazione è che la questione possa sbrogliarsi entro le prossime 48 ore, in modo tale da dare al club nerazzurro il tempo di preparare un piano alternativo.