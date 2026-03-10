Indiscrezione o semplice idea personale? L'ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Tutto Napoli, ha espresso un parere sul futuro di Alex Meret che a suo dire è lontano dal Vesuvio: "Dal mio punto di vista non rimarrà, sarebbe deleterio anche per la sua prestigiosa carriera. Credo che andrà a giocare al Nord, sono convinto che si trasferirà all'Inter o alla Juventus, due società che meritano un portiere di grande valore come lui. Penso che Sommer a fine anno andrà via mentre Martinez non dà affidamento nonostante sia un buon portiere".