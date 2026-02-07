E' stato vicino all'Inter, poi ha optato per la tappa Udinese. Mlacic è approdato in Friuli e vuole contribuire al percorso dei bianconeri. Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato dell'acquisto del croato nel corso della conferenza stampa odierna: "Mlacic in Croazia ha già giocato diverse partite in questa stagione, chiaramente ora deve adattarsi e ambientarsi, ma anche pensando al futuro è un ragazzo che può essere molto importante per il nostro progetto. Il focus deve andare sulla qualità e maturità che un ragazzo può avere per affermarsi in Serie A", ha concluso.