Si arricchisce di nuovi protagonisti Viva El Tour, il progetto live di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Lo show che porta sul palco dei teatri italiani l’energia e il linguaggio di Viva El Futbol, uno dei talk sportivi più seguiti del web, nella tappa di Milano, in programma lunedì 16 marzo 2026 al Teatro degli Arcimboldi, vedrà protagonista sul palco anche Álvaro Morata, attaccante del Como e della nazionale spagnola e protagonista del calcio europeo degli ultimi anni. Morata si aggiunge così alla presenza già annunciata di Javier Zanetti, leggenda dell’Inter e capitano nerazzurro per sedici anni, arricchendo ulteriormente una serata che promette di essere uno dei momenti più attesi del tour.

Mentre per la tappa di Firenze, in programma lunedì 23 marzo 2026 al Teatro Verdi, Viva El Tour accoglierà Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore della Fiorentina, protagonista di alcune delle stagioni più intense della storia recente del club viola. La sua presenza porterà sul palco uno sguardo autorevole e profondo sul calcio, tra memoria, visione tattica e racconti di spogliatoio.

Sul palco sempre Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola affiancati da Corrado Tedeschi daranno vita a un format che supera i confini del podcast tradizionale e si trasformerà in un’esperienza teatrale autentica, ironica e partecipativa. Tra talk, dibattiti, aneddoti e momenti di confronto diretto con il pubblico ci sarà anche il momento delle Unpopular Opinion, la rubrica firmata Radio Kiss Kiss – Official Radio Partner del Tour – in cui i talent Marco e Raf raccolgono tra le strade della città ospitante le opinioni più controcorrente, per poi portarle sul palco e discuterle con il pubblico in sala.