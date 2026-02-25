L'Inter è uno dei club interessati a Leon Goretzka. Questo quanto riferisce Christian Falk, giornalista di Bild, sul possente centrocampista tedesco che non rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco in scadenza a fine stagione. Tra le squadre in agguato c'è l'Arsenal (che ci aveva provato già a gennaio), ma anche Tottenham e il Bayer Leverkusen. I nerazzurri stanno monitorando la situazione e valutano il colpo a zero, ma la concorrenza è folta.

✅ Inter Milan battle Arsenal and Tottenham for Leon Goretzka https://t.co/FcRsO4dkiq — Christian Falk (@cfbayern) February 25, 2026