L'Inter è uno dei club interessati a Leon Goretzka. Questo quanto riferisce Christian Falk, giornalista di Bild, sul possente centrocampista tedesco che non rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco in scadenza a fine stagione. Tra le squadre in agguato c'è l'Arsenal (che ci aveva provato già a gennaio), ma anche Tottenham e il Bayer Leverkusen. I nerazzurri stanno monitorando la situazione e valutano il colpo a zero, ma la concorrenza è folta. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 12:42
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
