La Premier League bussa alla porta del Genoa per Brooke Norton-Cuffy, terzino destro accostato anche all'Inter vista l'emergenza sulla fascia generata dall'infortunio di Denzel Dumfries. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, l'inglese classe 2004 !potrebbe lasciare Genova prima della fine della sessione di mercato di gennaio - si legge -. I club hanno ripreso a chiamare: l'Everton e un altro club della Premier League, ma anche le squadre della Serie A sono interessate".

🚨󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brooke Norton-Cuffy could leave Genoa before the end of the January window.



Clubs have re-started calling, Everton and one more Premier League clubs while Serie A sides are also keen.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026