Nessun allarme per Wesley. Come riferisce oggi il Corsport, il brasiliano ha approfittato di una contusione rimediata contro la Fiorentina per ricaricare le energie e prepararsi mentalmente a questo nuovo tour-de-force, saltando la convocazione di Ancelotti. 

Contro l'Inter, Gasperini avrà l'imbarazzo della scelta: recuperato da tempo Dybala, anche Bailey vuole dimostrare in questa settimana di essere in una condizione accettabile per poter lavorare con i compagni ed essere ufficialmente a disposizione. Atteso il rientro martedì anche di Angeliño, non ancora al suo meglio. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 12:42 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print