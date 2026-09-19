Scontro al vertice nella supersfida dell'Olimpico: i campioni d'Italia fanno visita alla Roma, con la classifica che vede proprio nerazzurri e giallorossi appaiati in vetta alla Serie A a 12 punti dopo 4 giornate, uniche due squadre a punteggio pieno. Siamo ancora nel mese di settembre, maggio è lontanissimo, ma la partita di oggi è comunque una tappa importante per la stagione.

QUI ROMA – I capitolini hanno proseguito sulla scia della passata stagione, dando seguito al buonissimo lavoro di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco avrà tutta la rosa a disposizione: recuperati anche N'Dicka e Wesley, che dovrebbero pure scendere in campo dall'inizio. Occhio soprattutto al reparto avanzato, con Dybala e Malen in grandissima forma. Ma forse è la difesa il punto forte: appena un gol subito finora da Svilar.

QUI INTER – Chivu perde i pezzi ma non l'ottimismo. Il tecnico romeno, oltre al lungodegente Spence (ancora mai in campo), dovrà fare a meno pure di Stones e Calhanoglu, attesi al rientro dopo la sosta. Si rivede la difesa tricolore con Bisseck e Bastoni ai fianchi di Akanji, mentre tra i pali confermato Martinez nonostante le critiche. Due i dubbi principali: Luis Henrique insidia Diouf a destra, mentre in mezzo Jones appare favorito su Sucic e Mkhitaryan. Zielinski in cabina di regia, Barella e Dimarco completano la linea mediana. In attacco riecco la Thu-La, dopo il turno di riposo toccato a Lautaro contro l'Udinese.

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PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

Panchina: Gollini, De Marzi, Balerdi, Koulierakis, Ghilardi, Rensch, Molina, De Roon, Pisilli, Pellegrini, Mora, Castro.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Carlos Augusto, Diouf, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spence, Calhanoglu, Stones.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Meli e Berti.

Quarto ufficiale: Maresca.

Var: Mazzoleni.

Avar: Di Paolo.

