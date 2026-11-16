L’Inter sta affrontando questa stagione con 4 punte in organico: giocando stabilmente con un 3-5-2, è possibile che ci siano momenti in cui la coperta è corta. È accaduto nelle ultime settimane, specialmente nel derby, quando Chivu ha provato a cambiare modulo per far fronte alle condizioni precarie di Bonny e Pio Esposito e all’assenza di Lautaro Martinez. La dirigenza ritiene che l’organico sia a posto così: nessuno sguardo al mercato degli svincolati. A gennaio però le cose potrebbero cambiare: la società resterebbe sull’attenti nel caso in cui si venisse a creare qualche occasione.

Il Real pensa alla cessione di Endrick ma il prezzo è altissimo

Endrick sta giocando poco anche quest’anno a Madrid, nonostante goda della stima di José Mourinho. Il suo nome è stato accostato all’Inter, così come al Milan e alla Roma. The Athletic riferisce che il club spagnolo abbia deciso di cederlo a titolo definitivo a gennaio: la richiesta però non può essere soddisfatta da chiunque in quanto ammonta a 60 milioni bonus inclusi.