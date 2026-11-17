Lautaro più Thuram più Pio Esposito. Un tris di attaccanti, a cui va aggiunto Bonny per completare il reparto d'attacco, che può garantire all'Inter numeri che pochi altri al mondo hanno, in termini realizzativi. Di rado giocano o giocheranno assieme, ma la loro forza (come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, può diventare proprio l'alternarsi, il non doversi spremere. Nel frattempo Chivu deve prendere delle decisioni in vista di Atalanta-Inter.

"La sensazione è che da ora in poi le scelte verranno determinate dai momenti di forma dei singoli e dagli avversari di turno. Con il fine collettivo di

riconquistare il primato italiano e scalare la classifica di Champions - si legge sulla rosea - Sicuramente contro l'Atalanta giocherà Pio. Bonny è fuori per infortunio, Lautaro riprende oggi ad allenarsi con una certa intensità dopo un mese e mezzo e Thuram ha rinunciato alla Francia per un affaticamento. I due membri della ThuLa ieri erano ad Appiano per le terapie e nei prossimi giorni aumenteranno i carichi lavoro per essere convocati domenica. L'ipotesi più probabile è che si alternino nel corso della partita con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione per lo Stoccarda (mercoledì 25)".

Guardando già oggi ai primi tre cannonieri di ogni squadra, l'Inter è in testa a quota 13: 6 Thuram, 4 Lautaro e 3 Esposito, pari merito con il Frosinone di Raimondo, Kvernadze e Birligea e una rete avanti alla Roma di Malen, Soulé e Castro. "Non è azzardato immaginare - si legge ancora - che a fine stagione il trio possa sfiorare il numero delle 45 reti complessive, tanto più in una squadra a trazione anteriore che infila oltre 2,5 palloni a partita. Ovviamente i tre non giocheranno tutti insieme, se non in determinati spezzoni nei quali Chivu deve recuperare un risultato sfavorevole, perché l'Inter è plasmata da più di un lustro sul 3-5-2. Ma le rotazioni potrebbero addirittura migliorare il rendimento dei singoli, motivati e freschi nei momenti decisivi nell'area di rigore".