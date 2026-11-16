Domenica prossima l'Atalanta sfiderà l'Inter in campionato e nel frattempo la Dea comunica il rinnovo di Bernasconi. La nota stampa: "Si consolida ulteriormente il legame fra Lorenzo Bernasconi e Atalanta BC. L’esterno sinistro, che proprio oggi ha compiuto 23 anni, ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. In nerazzurro da quando non era ancora maggiorenne, dopo aver completato il percorso nel settore giovanile e maturato un’esperienza importante nella squadra U23, una volta approdato in prima squadra Lorenzo ha saputo conquistarsi e meritarsi uno spazio sempre più significativo con umiltà, dedizione e grande applicazione, distinguendosi per il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo", si legge nella nota.