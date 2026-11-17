Per provare a dare una svolta alla propria stagione, finora deludente sotto tanti punti di vista, il Napoli guarda alla finestra di mercato di gennaio e, come sottolinea TMW, valuta il profilo di Sebastiano Esposito, reduce dall'esperienza in Nazionale. L'attaccante classe 2002, arrivato in estate al Sassuolo dal Cagliari con la formula del prestito, potrebbe rappresentare non soltanto un'alternativa a Rasmus Hojlund, ma anche una soluzione in caso di partenza di Lorenzo Lucca. Esposito ha caratteristiche diverse da quelle di un centravanti tradizionale: ama abbassarsi, partecipare alla manovra e dialogare con i compagni. Per questo può rendere al meglio accanto a un altro attaccante.
L'intesa con Hojlund e le possibili soluzioni tattiche
Il suo eventuale arrivo offrirebbe nuove possibilità tattiche, con la prospettiva di affiancarlo a Hojlund in un attacco a due oppure alle spalle del danese in un 3-5-1-1. I due avrebbero caratteristiche complementari: Hojlund è efficace nell'attacco alla profondità, mentre Esposito preferisce muoversi tra le linee e favorire la costruzione del gioco. Possibile anche un suo adattamento nel 4-3-3, partendo dall'esterno. L'agente Mario Giuffredi ha già sottolineato la compatibilità del giocatore con Hojlund e Vergara.
Il rendimento e l'incastro di mercato
Nelle prime otto presenze in Serie A con il Sassuolo, Esposito ha realizzato due gol, mostrando soprattutto buone capacità nel partecipare alla manovra offensiva e collegare i reparti. Dopo le esperienze con Empoli e Cagliari, il classe 2002 di Castellammare di Stabia cerca maggiore continuità. Per arrivare al giocatore, il Napoli dovrebbe però coinvolgere anche il Cagliari: Esposito è infatti in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione che potrebbe richiedere uno sforzo ulteriore per rinforzare l'attacco e che riguarderebbe anxche l'Inter, che in base agli accordi con i sardi vanta il 40% del ricavato da una futura rivendita. Pertanto, una buona fetta dell'eventuale investimento del Napoli finirebbe nelle casse nerazzurre.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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