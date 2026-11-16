A margine della consegna della Panchina d'Oro 2025-2026, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu si è fermato a parlare coi cronisti presenti del premio ricevuto e dell'attualità del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni.
Ti abbiamo visto emozionato.
"Ho iniziato a fare questo mestiere a Coverciano molti anni fa. Sei anni nel settore giovanile, questo è il giusto riconoscimento, poi dato dai colleghi vale doppio. Non puoi non essere emozionato, ringrazio tutti per gli apprezzamenti e per il valore che hanno dato al nostro campionato perché i meriti vanno anche a chi va in campo, che trasforma le nostre idee in risultati. Gran parte del merito va ai giocatori".
L'ultimo non italiano a vincere questo premio fu Mourinho nel 2010, che effetto ti fa questa eredità?
"Penso all'opportunità, al club che mi ha dato una responsabilità e ha avuto fiducia in me. Penso ai nostri ragazzi, a quanto di buono hanno fatto in questi anni. Sto cercando di mantenere un livello alto per la nostra società e per il calcio italiano in Europa. Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mettete in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato essendo al secondo anno tra i professionisti. Spero di avere un pezzo di quello che ha vinto lui, sarei un allenatore molto di più felice di quanto non lo sia ora".
C'è la sensazione che se l'Inter fa l'Inter non ha rivali?
"A me certe etichette non piacciono. È troppo facile parlare di Inter strafavorita, che deve vincere; ma l'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni attraverso lavoro e risultati, con la consistenza che ha avuto in Italia e in Europa tra alti e bassi. Poi bisogna lavorare e dimostrare dalle parole ai fatti, la strada è lunga e il filo è molto sottile. Una partita persa può diventare una tragedia poi ne vinci due ed è di nuovo esaltazione. Bisogna trovare l'equilibrio come noi credo abbiamo trovato un bel po'".
Chi teme di più nella lotta Scudetto?
"Non temo nessuno, non fa parte della nostra mentalità. Guardiamo a noi stessi, cerchiamo di battere colpo su colpo e di essere competitivi sapendo che nessuno ti regala nulla in Serie A, in Coppa Italia, in Europa e quindi devi entrare in campo più pronto possibile nella versione migliore che hai in quel giorno con l'ambizione giusta e l'atteggiamento giusto. C'è da sudare e pedalare per portare a casa quello che si vuole, essere competitivi e ambiziosi".
Cosa si aspetta alla ripartenza del campionato?
"Di ricominciare da dove abbiamo lasciato, dal giusto equilibrio, dai risultati ottenuti senza gol subiti; da una certa aggressività e qualità espresse in campo e dai momenti capiti nelle varie situazioni di gioco. Mi aspetto una squadra che vorrà concludere una serie di partite da qui al 22 dicembre portandole a casa".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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