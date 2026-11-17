Volge al termine il periodo di novembre dedicato alle nazionale. già da oggi il centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile riprenderà a popolarsi con i calciatori reduci dagli impegni con le rappresentative. Nonché con quelli che stanno tornando a pieno ritmo dopo gli infortuni.

"Saranno a piena disposizione, infatti, sia Jones sia Stones. Entrambi hanno saltato l’intero ciclo di gare tra la prima e la seconda pausa. Addirittura, il difensore è fermo dal 14 settembre - informa il Corriere dello Sport -. Si aggiungeranno a Spence, che, nel frattempo, dopo essersi aggiunto in ritardo, si è guadagnato la scena. Insomma, con i rinforzi della Premier, sta per prendere corpo la squadra studiata e voluta la scorsa estate. Domani rientrerà il grosso dei nazionali, mentre giovedì toccherà a Carlos Augusto e Zielinski. E proprio in merito al polacco c’è da sciogliere qualche riserva. Avverte un dolore al piede, che, dopo l’allarme lanciato dal ct Urban, sembra in evoluzione positiva".

"Nel frattempo, Chivu si occuperà di Lautaro, Thuram ed Ankanji: tutti saranno oggetto di verifiche. Intendiamoci, il dubbio è soprattutto per il Toro, che è fermo da un mese e che, proprio in questi giorni, dovrebbe tornare in gruppo. La sua autonomia, però, sarà ridotta. Buon per il tecnico nerazzurro, allora, che l’affaticamento accusato da Tikus sia sostanzialmente già rientrato, tanto che già oggi potrebbe allenarsi assieme ai compagni. Magari occorrerà attendere una o due sedute in più per Akanji, ma nemmeno sul suo conto emergono preoccupazioni".