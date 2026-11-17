Arrivano buone notizie da Appiano Gentile in vista di Atalanta-Inter. Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno svolto l'allenamento odierno in gruppo, come riferito da Sky Sport. Una novità particolarmente importante per Cristian Chivu, che ritrova entrambi gli attaccanti in vista della trasferta di domenica.
Per il capitano nerazzurro si tratta del primo allenamento con i compagni dopo l'infortunio. A questo punto, la convocazione di entrambi per la sfida contro l'Atalanta appare certa, anche se resta da capire quale sarà il loro impiego. L'ipotesi più probabile è quella di una staffetta tra Thuram e Lautaro, con Pio Esposito candidato a partire dal primo minuto.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 17 novembre 2026 alle 16:23
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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