Ogni giorno che passa si avvicina il 30 giugno che equivale all'ultimo giorno che lega contrattualmente Hakan Calhanoglu e l'Inter. E se in Viale della Liberazione si continua a ragionare sull'offerta di rinnovo da proporre al centrocampista turco, aperto a rimanere a Milano, sul Bosforo le voci di mercato sul suo conto abbondano, come d'abitudine. L'ultima riguarda il Trabzonspor, che dopo aver attirato i riflettori con il trasferimento di Mohamed Salah, ha iniziato a lavorare per rafforzare la squadra durante la finestra di mercato di metà stagione. Nel tentativo di rinforzare il proprio centrocampo, la squadra del Mar Nero ha messo gli occhi su una stella della nazionale.
Offerta
Secondo il quotidiano Karadeniz, il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan avrebbe incontrato il giocatore della Nazionale e gli avrebbe presentato un'offerta per trasferirsi già a gennaio. Nello specifico, il Trabzonspor ha offerto al giocatore classe '94 uno stipendio annuo di 6,5 milioni di euro. Anche Fenerbahçe e Galatasaray sono interessati a Calhanoglu, anche se finora non avrebbero mosso passi ufficiali.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:14 Il Napoli valuta Seba Esposito. E l'Inter spera di incassare
- 12:00 videoVerso ATALANTA-INTER: CHIVU tra RECUPERI pesanti e DUBBI importanti
- 11:51 Poco spazio all'Arsenal, l'Inter torna a pensare a Mosquera
- 11:38 John Stones protagonista all'Inter Store Castello: ecco come partecipare
- 11:25 Singapore-Brasile, Carlos Augusto parte in panchina
- 11:14 In Turchia - Offerta del Trabzonspor a Calhanoglu: le cifre
- 11:01 C&F - Scontro su San Siro: sette consiglieri comunali scrivono a Sala per fermare la VAS
- 10:47 Raimondo: "Sogno di giocare con Pio al prossimo Mondiale"
- 10:34 Il Giorno - Nations League, alti e bassi per gli InterNazionali. Ma Pio è una certezza
- 10:20 La Repubblica - Italia, primo bilancio del nuovo ciclo
- 10:06 Corsera - Esposito uomo copertina del nuovo ciclo
- 09:52 GdS - De Ketelaere, più gol col Belgio che con l'Atalanta: brutti numeri contro l'Inter
- 09:38 CdS - Pio Esposito a quota 10 in 15 gare con l'Italia: meglio solo Bettega
- 09:24 TS - Italia, focus sulla difesa: c'è un problema che riguarda Bastoni
- 09:10 TS - Atalanta-Inter, Lautaro non ancora col gruppo? Le possibilità per il capitano
- 08:56 TS - Panchina d'Oro, record di precocità per Chivu: battuto anche Mourinho
- 08:42 CdS - Atalanta-Inter, dal rientro dei nazionali all'agenda di Thuram, Lautaro e Akanji: il punto
- 08:28 CdS - Jones si candida per un posto dal 1': la situazione del britannico
- 08:14 Altobelli: "Inter con l'attacco più forte in A: è favorita per lo Scudetto. Champions? Partiti male perché..."
- 08:00 GdS - Attacco Inter a tre stelle: c'è un obiettivo per Thuram, Lautaro e Pio. E a Bergamo...
- 05:30 Cagliari, il ricordo di Obert: "Inter molto forte, ma siamo rimasti in partita"
- 04:30 Galliani: "Ecco cosa farei con Mancini se venissi eletto"
- 03:30 Panchina d'Oro, Beretta: "La contaminazione di altri sporti può aiutarci a crescere"
- 02:30 Collovati: "Solo la Roma può impensierire l'Inter per lo Scudetto"
- 01:30 L'Inter risuona a tempo di rock: The Pretty Reckless in nerazzurro
- 00:00 Perde l'Italia e fuoriesce la bile anti-interista
- 23:37 Inter-Carlos Augusto insieme fino al 2031: accordo nel giro di un mese
- 23:30 Polonia, Zielinski a disposizione: nessun fastidio al piede durante la seduta di rifinitura
- 23:16 Inter-Stoccarda, il prefetto Sgaraglia dispone divieto di vendita alcolici
- 23:05 Akanji veste i panni del tifoso: in tribuna per Svizzera-Scozia 4-0
- 22:50 Beppe Baresi ricorda il fratello Franco: "Negli ultimi tempi abbiamo parlato dell'importanza dell'ascolto"
- 22:35 Cassano: "Chivu ha cambiato l'Inter, Panchina d'Oro pienamente meritata"
- 22:20 Adani: "Panchina d'Oro a Chivu giusta, non era scontata. E ha cambiato la carriera a Pio"
- 22:06 Argentina, Scaloni: "Messi nel mio staff? Visto che Samuel se ne va..."
- 21:51 Bove: "Scudetto? Troppo presto per parlarne, ma il gioco della Roma mi piace molto"
- 21:37 Zanetti: "Su Chivu nessun dubbio. Lautaro? Ci aspettavamo questo presente"
- 21:25 Inter, contro l'Atalanta nove successi negli ultimi dieci confronti
- 21:10 Qui Lazio - Risonanza magnetica per tre: nessuna lesione per Frattesi
- 20:55 Pio Esposito da record: gli italiani più giovani a raggiungere 10 gol in Nazionale
- 20:40 Top XI della settima giornata, presente anche l'interista Raphino
- 20:25 Panchina d'Oro, Malagò: "L'Italia ha la miglior categoria di allenatori"
- 20:10 U21, Italia-Belgio 2-2: gli Azzurri chiudono il ciclo di amichevoli
- 19:56 Galliani: "La mia candidatura a presidente FIGC? Ecco chi mi ha convinto"
- 19:42 Sky - Inter, in tre giorni Atalanta e Stoccarda: Lautaro osservato speciale ad Appiano
- 19:29 Zanetti: "Scudetto? Chivu ha ragione. Champions, vogliamo giocarcela"
- 19:14 Brasile, Ancelotti: "In fase difensiva c'è più margine di crescita rispetto alla fase offensiva"
- 19:00 Rivivi la diretta! PANCHINA D'ORO strameritata a CHIVU! L'ITAL-INTER torna SCARSA: come vi siete RIDOTTI
- 18:46 Inter-Como, trionfo per Thuram. Applausi per Spence
- 18:32 Nazionale, Barella: "Prima partivamo 'sconfitti' in certe partite, oggi sappiamo che possiamo giocarcela"
- 18:19 Cremonese da record: dagli sponsor di maglia prende più di Inter e Milan
- 18:04 Gol + assist, l'impatto di Thuram è significativo. E Diouf...
- 17:50 Moreira: "Partita contro l'Inter è stata speciale, al Milan sono molto felice"
- 17:35 Presidenza FIFA, la UEFA ha scelto il suo candidato: è Philippe Diallo
- 17:25 Inter-Roma, duello totale: la contesa è anche per l'MVP
- 17:15 Polonia, Urban: "Zielinski oggi si allena, dopo vedremo se sarà pronto"
- 17:07 Debutta su Il Sole 24 Ore TV 'L'impresa sportiva': Marotta il primo ospite
- 16:53 L'Under 20 batte 1-0 la Svizzera: Mosconi e Lavelli in campo nella ripresa
- 16:39 Il Real Madrid apre alla cessione di Endrick. Inter attenta, ma condizioni pesanti
- 16:25 Nerazzurri in prestito: possibile un ritorno tra Asllani, Massolin e Palacios
- 16:10 Moratti, il 'papà' della Panchina d'Oro: "Era giusto premiare gli allenatori"
- 15:55 Sky - InterNazionali, quadro rientri positivo. Carlos Augusto torna giovedì
- 15:41 Svizzera, Freuler capitano al posto di Akanji per la 100esima in Nazionale
- 15:27 Carraro: "Se Esposito diventasse un mito come Riva saremmo tutti felici"
- 15:12 Transfermarkt - Quanto valgono i calciatori della Nazionale? 4 interisti in top ten
- 14:58 Qui Atalanta - Si avvicina l'Inter, intanto rinnova Bernasconi: la nota
- 14:44 Malagò: "Nazionale, buon lavoro di Mancini. Peccato per ieri sera"
- 14:29 Andreazzoli: "I giovani calciatori italiani hanno difficoltà a colmare un gap di conoscenza"
- 14:15 La UEFA pensa a Luis Figo come candidato alla presidenza FIFA
- 14:00 Chivu: "Scudetto, non temo nessuno. Mourinho è un grande, mentre io..."
- 13:49 FIGC, nessun ricorso di Galliani contro Malagò: "Al calcio serve credibilità"