Ogni giorno che passa si avvicina il 30 giugno che equivale all'ultimo giorno che lega contrattualmente Hakan Calhanoglu e l'Inter. E se in Viale della Liberazione si continua a ragionare sull'offerta di rinnovo da proporre al centrocampista turco, aperto a rimanere a Milano, sul Bosforo le voci di mercato sul suo conto abbondano, come d'abitudine. L'ultima riguarda il Trabzonspor, che dopo aver attirato i riflettori con il trasferimento di Mohamed Salah, ha iniziato a lavorare per rafforzare la squadra durante la finestra di mercato di metà stagione. Nel tentativo di rinforzare il proprio centrocampo, la squadra del Mar Nero ha messo gli occhi su una stella della nazionale.

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Secondo il quotidiano Karadeniz, il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan avrebbe incontrato il giocatore della Nazionale e gli avrebbe presentato un'offerta per trasferirsi già a gennaio. Nello specifico, il Trabzonspor ha offerto al giocatore classe '94 uno stipendio annuo di 6,5 milioni di euro. Anche Fenerbahçe e Galatasaray sono interessati a Calhanoglu, anche se finora non avrebbero mosso passi ufficiali.