Alessandro Altobelli giudica "devastante" il quartetto offensivo dell'Inter composto da Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny. "La squadra - dice alla Gazzetta dello Sport - ha un attacco molto forte e soprattutto per Chivu c'è la possibilità di cambiare interpreti a seconda dei momenti dei singoli. Lautaro e Thuram sono fortissimi, Pio Esposito e Bonny forti. Per un allenatore avere l'imbarazzo della scelta è una grandissima fortuna: se qualcuno dovesse riposare, il tecnico avrebbe altre certezze".

Parlando di Esposito, Altobelli ha la fortuna di conoscere la famiglia. "Conosco suo papà da un pezzo, anche tutti i suoi fratelli. Sono persone serie, oneste e dei grandi professionisti. Tengono molto alle squadre per cui giocano. So bene il valore del Pio di oggi e soprattutto quello che potrà dare in futuro. Con lui, l'Inter ha trovato l'attaccante ideale. E poi è giovanissimo, pensi per quanti anni ancora potrà giocare da protagonista. Differenze rispetto alla Nazionale? No, mi pare sia lo stesso in entrambe le realtà. Anzi, credo sia logico che allenandosi tutti i giorni con l'Inter gli venga naturale trovare un'intesa maggiore con i compagni di squadra nerazzurri".

Il fatto di avere tanti impegni favorisce l'alternanza. "Lo spazio è importante per tutti - continua Altobelli -. Una squadra come l'Inter deve avere molti attaccanti forti. La storia dimostra che quando c'è una sola punta che deve giocare tutte le partite, poi i problemi arrivano. Lautaro è il più forte di tutti, ma in questo momento Thuram è spaventoso mentre Pio e Bonny rappresentano due belle novità. Sono tutti bravi e complementari".

L'ex centravanti interista è fiducioso anche in chiave Champions League. "C'è stata una partenza un po' a rilento, ma le squadre contro cui l'Inter ha giocato all'inizio si trovavano, in quel momento, in una condizione atletica migliore. È quello il motivo per cui l'Inter ha sofferto un po'. Ma la squadra ha già dimostrato che ci sono spazio e tempo per recuperare. Inter favorita in campionato? Assolutamente, nonostante la Lazio stia ancora resistendo penso che l'Inter sia la favorita numero uno. Certo, ci sono anche la Roma, il Milan, la stessa squadra di Gattuso. Però i nerazzurri, con un attacco così..."