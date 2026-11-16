L’Inter non perde di vista i giocatori sotto contratto che stanno giocando in altre squadre in prestito. Calciomercato.com analizza le situazioni in particolare di Yanis Massolin, Kristjan Asllani e Tomas Palacios. Gli ultimi due, a differenza del primo, hanno già indossato la maglia nerazzurra con esiti non felicissimi. L’argentino in particolare ha giocato pochissimo e anche un primo prestito al Monza si è rivelato infruttuoso. Tornato in patria, però, il difensore si sta togliendo diverse soddisfazioni tra cui la vittoria della Supercoppa e la convocazione in nazionale maggiore. L’Estudiantes dell’ex Inter Veron può comprarlo per 6,5 milioni di euro. L’albanese, dopo non essere riuscito a guadagnarsi i gradi di erede di Calhanoglu, è titolare in pianta stabile nell’Al-Jazira: il club arabo vanta un diritto di riscatto per 5 milioni che diventerà obbligo ad un certo numero di presenze.

Massolin, situazione da monitorare

Nonostante Yanis Massolin stia giocando molto meno dei suddetti, secondo Calciomercato.com ha sicuramente più possibilità di loro di avere chance in prima squadra a partire dalla prossima stagione. Il francese, arrivato dal Modena e che ha svolto parte della preparazione estiva coi nerazzurri, è in prestito al Cagliari, dove Fabio Pisacane gli ha concesso tre presenze di cui una da titolare, per un totale di circa 150 minuti. Nelle ultime due gare non è entrato in campo ma ora il classe 2002 sta sfruttando questa pausa per convincere l’allenatore a concedergli nuove possibilità. I sardi possono comprarlo per 7 milioni ed in tal caso ai nerazzurri spetterebbe anche il 10% di una eventuale futura rivendita; l’Inter però ha anche una recompra da 8,5 milioni.

Ivano Cotticelli