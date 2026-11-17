Dall'esaltazione per la prestazione vincente contro la Francia a Milano alla delusione per il poker subito dal Belgio a Bruxelles: il nuovo corso dell'Italia con Roberto Mancini alla guida ha il sapore agrodolce, però i primi passi sono stati compiuti. Bisognerà, sottolinea il Corriere della Sera, individuare i giocatori giusti in vista del prossimo europeo e qualche nome c'è già. Pio Esposito è l’uomo copertina di questo ciclo: in azzurro ha segnato 10 gol in 15 partite ma "ha margini di crescita enormi", come ha detto Mancini. E ha bisogno di concorrenza interna e di alternative. Oltre che di ali forti, il reparto dove c’è più da lavorare: Cisse ha debuttato in Belgio e, assieme a Vergara, Cambiaghi e Sebastiano Esposito, ha dato dei segnali: ma serve un salto di qualità complessivo.

Candidature

Donnarumma, nonostante un paio di svarioni con i piedi, resta l’unico fuoriclasse della Nazionale, Kayode è la novità più piacevole mentre Tonali regista, pur adattato, sembra un’ipotesi credibile. Ma anche qui bisogna valutare candidature: Amatucci, titolare in Liga con il Deportivo La Coruña e chiamato in U21 da Baldini viene seguito.