A un mese dall’infortunio, Lautaro Martinez torna ad allenarsi con il gruppo e punta a riprendersi il “trono” dei bomber in casa Inter. È questo il pronostico dei bookie, nonostante Marcus Thuram abbia brillato durante il periodo di assenza del capitano e Francesco Pio Esposito sia reduce da due gol consecutivi con la maglia della Nazionale. Come riporta Agipronews, infatti, secondo i betting analyst di Sisal e Betpoint il “Toro” capocannoniere dei nerazzurri a fine stagione si gioca a quota 1,25, mentre si sale a 3,25 per Thuram, che attualmente ha due gol di vantaggio sull’argentino; tra 9,00 e 10,00, invece, Esposito, che di gol in Serie A ne ha segnati tre.