Dopo aver elogiato Cristian Chivu, fresco vincitore della Panchina d'Oro, ed espresso il proprio pensiero su Esposito, Antonio Cassano ha duramente criticato Alessandro Bastoni e Nicolò Barella ai microfoni di Viva el Futbol.

"Vi siete accorti di Barella che va a un cilindro? Un tempo aveva solo la corsa, ora nemmeno quella, ma con l’Inter continua a giocare… Bastoni? A quattro non può giocare, ripeto che non può giocare. Può giocare solo in Italia e a tre. In un difesa a quattro è improponibile".