In Serie A le sostituzioni non rappresentano soltanto uno strumento per far rifiatare i titolari o correggere un assetto tattico, ma possono trasformarsi in un'arma determinante per indirizzare una partita, recuperare uno svantaggio o conquistare una vittoria. Lo studio condotto da News.Superscommesse.it si prefigge lo scopo di comprendere quanto incidono realmente le panchine nel campionato di Serie A, individuando le squadre che, allo stato attuale, riescono a ottenere il contributo offensivo più significativo dai giocatori subentrati e, soprattutto, gli allenatori che possono vantare cambi capaci di tradursi concretamente in punti per la propria classifica.

Dalla panchina

Dall’analisi emerge che Roma e Juventus, entrambe con 11 partecipazioni al gol, guidano la speciale classifica delle squadre che vantano il maggiore contributo offensivo dei subentrati (somma di gol e assist realizzati dai calciatori entrati a partita in corso). Dietro i capitolini e i bianconeri il Milan, a quota 10. Diego Moreira, con 3 reti dopo 11 turni, è il giocatore che ha segnato più gol entrando dalla panchina. A quota 2 gol, invece, De Bruyne, Adzic, Zhegrova, Lontani, Belardi, Rodrigo Mora, Kulenovic, Birligea e Bonny.

Partecipazioni

Il dato, però, forse più significativo è quello relativo alla classifica che permette di capire quante di queste partecipazioni al gol si siano tradotte in punti effettivamente conquistati. In questo caso, il primato appartiene al Sassuolo: 7 punti conquistati dal club neroverde grazie ai calciatori entrati a partita in corso. Pesano, in particolare, i due punti portati da Adzic con il gol vittoria siglato contro la Juventus e il successo firmato Berardi nella sfida contro il Torino. Seconda la Lazio, che insegue con 6, poi un affollato terzo posto che vede Inter, Milan e Atalanta, tutte a quota 4 punti. Particolare il caso della Juventus che, nonostante gli 11 gol e assist prodotti dai subentrati, ha conquistato appena un punto grazie alle reti dalla panchina. Squadre come Napoli, Como, Cagliari, Fiorentina, Lecce, Monza, Udinese, Venezia e Genoa risultano, invece, ancora a quota zero.

La classifica scaturisce dal seguente criterio di calcolo: 1 punto assegnato alla squadra quando il gol di un subentrato consente di trasformare una sconfitta in pareggio; 2 punti assegnati se la rete permette di passare da un pareggio a una vittoria; non vengono invece conteggiati i gol che non modificano il numero di punti conquistati al termine della partita.

