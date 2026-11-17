Archiviata l'amarezza per la rimonta beffarda subita nel match di domenica contro la Juventus, l'Inter Women di David Sassarini si tuffa nuovamente nella Women's Champions League dove domani affronterà un'altra avversaria di grandissimo rilievo come il Real Madrid. Le due pesanti battute d'arresto con Lyonnes e Manchester City hanno un po' lasciato il segno ma il tecnico nerazzurro auspica di poter vedere una bella prova da parte delle sue ragazze: “Ci aspetta una partita di grande fascino, come è normale che sia quando senti il nome del Real Madrid, ma noi abbiamo bisogno di punti per continuare questo meraviglioso viaggio, e la squadra è concentrataper provare a fare la partita. Credo che le partite in Champions siano utili per migliorare tanto perché si paga ogni errore, si alzano la qualità e il livello, ogni disattenzione viene messa a nudo, quindi può solo far bene a livello individuale e collettivo per la squadra, per la nostra crescita nel percorso che stiamo facendo", dichiara a Inter TV.

Rabbia positiva dopo la Juventus

Il pensiero torna anche a quanto accaduto con le bianconere: "Domenica abbiamo giocato il miglior secondo tempo fino qui in campionato: non avevamo mai preso gol in sette partite, poi il finale è stato un momento episodico che sicuramente va tenuto in conto e analizzato, ma dobbiamo avere una rabbia positiva dopo quello che è successo. Se ci fermiamo a guardare la rosa del Real Madrid, rischiamo di perdere di vista la nostra attenzione e la forza che dobbiamo avere. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché il livello è alto e si rischia di subire gol, ma con il Manchester City abbiamo dimostrato di avere qualità offensive e di poter rimanere dentro la partita.”