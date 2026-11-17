All'indomani della vittoria della Panchina d'Oro da parte di Cristian Chivu, che a Coverciano è stato incoronato come miglior allenatore della Serie A 2025-26, Cristian Brocchi ha tessuto le lodi del romeno durante la sua ospitata su Radio TV Serie A: "Oltre al grande lavoro tecnico-tattico che ha fatto l'anno scorso, è stato anche un abile comunicatore - il punto di vista espresso dall'ex centrocampista -. Non è mai caduto in polemiche inutili e non ha mai gonfiato neanche troppo il petto dopo la vittoria dello scudetto per rispondere a qualche detrattore. Penso che Chivu abbia preso la strada giusta; ancora oggi sta stupendo per le novità che porta avanti di settimana in settimana. E' stato bravo quando ha espresso un concetto: 'Io sono ancora piccolo e devo diventare grande'. Non è così perché ha già vinto, però questo è segno di intelligenza e umiltà"