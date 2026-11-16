Nei prossimi due-tre allenamenti in programma ad Appiano Gentile, l'osservato speciale sarà chiaramente Lautaro Martinez, che scalpita per tornare a disposizione di Cristian Chivu a partire dalla gara di domenica sera contro l'Atalanta. Il Toro, ai box da un mese, ha rispettato la tabella di marcia stilata dallo staff medico e, a partire da domani, dovrebbe unirsi al gruppo, secondo quanto riporta Sky Sport. A quel punto si cominceranno a capire le sue reali condizioni, dopodiché toccherà al tecnico nerazzurro decidere il suo impiego tra il match di campionato di Bergamo e la sfida altrettanto importante in Champions contro lo Stoccarda, in programma mercoledì sera.
Sezione: Focus / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 19:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
Nazionale, Barella: "Prima partivamo 'sconfitti' in certe partite, oggi sappiamo che possiamo giocarcela"
Altre notizie
Lunedì 16 nov
- 20:40 Top XI della settima giornata, presente anche l'interista Raphino
- 20:25 Panchina d'Oro, Malagò: "L'Italia ha la miglior categoria di allenatori"
- 20:10 U21, Italia-Belgio 2-2: gli Azzurri chiudono il ciclo di amichevoli
- 19:56 Galliani: "La mia candidatura a presidente FIGC? Ecco chi mi ha convinto"
- 19:42 Sky - Inter, in tre giorni Atalanta e Stoccarda: Lautaro osservato speciale ad Appiano
- 19:29 Zanetti: "Scudetto? Chivu ha ragione. Champions, vogliamo giocarcela"
- 19:14 Brasile, Ancelotti: "In fase difensiva c'è più margine di crescita rispetto alla fase offensiva"
- 19:00 Rivivi la diretta! PANCHINA D'ORO strameritata a CHIVU! L'ITAL-INTER torna SCARSA: come vi siete RIDOTTI
- 18:46 Inter-Como, trionfo per Thuram. Applausi per Spence
- 18:32 Nazionale, Barella: "Prima partivamo 'sconfitti' in certe partite, oggi sappiamo che possiamo giocarcela"
- 18:19 Cremonese da record: dagli sponsor di maglia prende più di Inter e Milan
- 18:04 Gol + assist, l'impatto di Thuram è significativo. E Diouf...
- 17:50 Moreira: "Partita contro l'Inter è stata speciale, al Milan sono molto felice"
- 17:35 Presidenza FIFA, la UEFA ha scelto il suo candidato: è Philippe Diallo
- 17:25 Inter-Roma, duello totale: la contesa è anche per l'MVP
- 17:15 Polonia, Urban: "Zielinski oggi si allena, dopo vedremo se sarà pronto"
- 17:07 Debutta su Il Sole 24 Ore TV 'L'impresa sportiva': Marotta il primo ospite
- 16:53 L'Under 20 batte 1-0 la Svizzera: Mosconi e Lavelli in campo nella ripresa
- 16:39 Il Real Madrid apre alla cessione di Endrick. Inter attenta, ma condizioni pesanti
- 16:25 Nerazzurri in prestito: possibile un ritorno tra Asllani, Massolin e Palacios
- 16:10 Moratti, il 'papà' della Panchina d'Oro: "Era giusto premiare gli allenatori"
- 15:55 Sky - InterNazionali, quadro rientri positivo. Carlos Augusto torna giovedì
- 15:41 Svizzera, Freuler capitano al posto di Akanji per la 100esima in Nazionale
- 15:27 Carraro: "Se Esposito diventasse un mito come Riva saremmo tutti felici"
- 15:12 Transfermarkt - Quanto valgono i calciatori della Nazionale? 4 interisti in top ten
- 14:58 Qui Atalanta - Si avvicina l'Inter, intanto rinnova Bernasconi: la nota
- 14:44 Malagò: "Nazionale, buon lavoro di Mancini. Peccato per ieri sera"
- 14:29 Andreazzoli: "I giovani calciatori italiani hanno difficoltà a colmare un gap di conoscenza"
- 14:15 La UEFA pensa a Luis Figo come candidato alla presidenza FIFA
- 14:00 Chivu: "Scudetto, non temo nessuno. Mourinho è un grande, mentre io..."
- 13:49 FIGC, nessun ricorso di Galliani contro Malagò: "Al calcio serve credibilità"
- 13:34 Ronaldinho ancora in campo. Eto'o invece preferì declinare
- 13:20 Gli allenatori votano Chivu: al tecnico la Panchina d'Oro 2026
- 13:18 Panchina d'Oro femminile, Rossettini precede presente e passato dell'Inter
- 13:04 Sala: "Impatto sanitario per San Siro? Le leggi sono chiare"
- 12:50 Zielinski, allarme rientrato: "Pronto al 90% per giocare con la Svezia"
- 12:37 Giovanili, weekend in campo per molte squadre: i risultati
- 12:23 Svolta storica: dopo 26 anni Nike produrrà i palloni per la UCL
- 12:11 Inter-Liverpool, da domani via alla vendita dei biglietti: le fasi
- 12:00 videoINTERNAZIONALI: dal giallo ZIELINSKI al morale degli AZZURRI. In vista di BERGAMO...
- 11:53 Atalanta-Inter, la vendita per il settore ospiti inizia oggi
- 11:40 Domani l'Atalanta torna al lavoro. Sarri spera in tre recuperi
- 11:27 Lukaku lascia la nazionale belga: "Sedici anni in cui ho dato tutto"
- 11:13 Barella: "Non si crea un gruppo dall'oggi al domani. Ci serve tempo"
- 10:58 C Gold Award 2026, ecco i dieci nerazzurri in corsa
- 10:45 QS - Lautaro pronto a tornare a disposizione. Obiettivo Bergamo
- 10:31 RMC Sport - Un 7 pieno a Diouf: "Sta prendendo le misure del ruolo"
- 10:17 La Repubblica - Le pagelle (ner)azzurre: Bastoni troppo morbido
- 10:04 Corsera - Le pagelle (ner)azzurre: Bastoni, prestazione horror
- 09:52 TS - San Siro, via alla rizollatura: ecco quando sarà pronto il campo
- 09:38 TS - Giallo Zielinski, lo staff chiama il giocatore: ecco cos'è successo
- 09:24 Pagliuca: "Martinez fortissimo tra i pali, ma l'errore di Madrid non ci sta. Esposito? Dico che..."
- 09:10 Qui Atalanta - Raspadori verso il rientro. In quattro da valutare verso l'Inter
- 08:56 CdS - InterNazionali, chiamate per Chivu. E manca ancora Carlos Augusto
- 08:42 CdS - Tour de force Inter, 9 gare dal 22 al 22. Ma i big match in A tornano a gennaio
- 08:28 GdS - Akanji e Zielinski, situazioni diverse: il punto sui due acciaccati
- 08:14 Belgio-Italia, le pagelle degli (Inter)nazionali: Bastoni fa regali, Pio lasciato da solo
- 08:00 GdS - Atalanta-Inter: Thuram da subito, Lautaro per mezzora. Ma senza il capitano è un altro Marcus
- 00:00 Un gol da campione, un rigore sbagliato e subito il processo: povera Italia
Domenica 15 nov
- 23:53 Adani: "Tonali-Barella-Fagioli, mediana inferiore a quella del Belgio"
- 23:36 Donnarumma a Sky Sport: "Ha fatto bene Barella, serve equilibrio"
- 23:28 Diouf: "Convinti dal progetto di Zidane. Mi trovo bene con Barcola"
- 23:19 Barella a Sky Sport: "Prima vedevamo buio, ora c'è spiraglio di luce"
- 23:00 Barella alla Rai: "Oggi Belgio più bravo ma in questo percorso ci siamo ritrovati"
- 22:59 Mancini a Sky Sport: "Il Belgio è stato più forte di noi, ci sta"
- 22:53 InterNazionali - Diouf e Sucic in campo 90', per Spence cammeo con giallo
- 22:45 Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
- 22:42 Belgio-Italia, le pagelle (ner)azzurre: serataccia Bastoni, Barella a vuoto
- 22:41 Lampo di Pio, poi solo Belgio: 4-1 e Italia fuori dalla Nations League
- 22:32 Padova, Zanimacchia contento di Cocchi: "Sta mostrando ottime qualità"