Nei prossimi due-tre allenamenti in programma ad Appiano Gentile, l'osservato speciale sarà chiaramente Lautaro Martinez, che scalpita per tornare a disposizione di Cristian Chivu a partire dalla gara di domenica sera contro l'Atalanta. Il Toro, ai box da un mese, ha rispettato la tabella di marcia stilata dallo staff medico e, a partire da domani, dovrebbe unirsi al gruppo, secondo quanto riporta Sky Sport. A quel punto si cominceranno a capire le sue reali condizioni, dopodiché toccherà al tecnico nerazzurro decidere il suo impiego tra il match di campionato di Bergamo e la sfida altrettanto importante in Champions contro lo Stoccarda, in programma mercoledì sera.