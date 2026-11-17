In casa Inter le gerarchie sulle corsie esterne sembrano ormai delineate. Al momento sono cinque i giocatori per quattro posti: Dimarco, Carlos Augusto, Spence, Diouf e Luis Henrique. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale indiziato a lasciare Milano nella prossima finestra di mercato di gennaio è il brasiliano.

Dopo la prima stagione chiusa con ben 43 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, l'ex Marsiglia ha visto ridursi drasticamente il proprio spazio. In questa stagione ha collezionato appena due presenze da titolare e quattro ingressi dalla panchina, rimanendo 9 volte in panchina. A condizionarlo anche il problema muscolare all'adduttore sinistro accusato prima della sosta.

Le coppie sulle fasce sembrano ormai definite: Dimarco e Carlos Augusto a sinistra, Spence e Diouf a destra. L'inglese ha infatti conquistato sempre più spazio, riducendo le opportunità per il francese, che nelle ultime uscite ha trovato pochissimo minutaggio. Anche Diouf, dopo essere stato adattato da Chivu sulla corsia destra, dovrà continuare a convincere per ritagliarsi un ruolo importante.

In questo scenario, Luis Henrique rischia di essere il grande escluso. Se nelle prossime settimane la sua situazione non dovesse cambiare, il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un'occasione per trovare una nuova sistemazione e tornare a giocare con maggiore continuità.