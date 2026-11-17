Dopo la partita da 90 e passa minuti contro il Giappone (persa 3-2 dal Brasile), turno di riposo concesso dal CT Carlo Ancelotti a Carlos Augusto nell'amichevole in corso al National Stadium di Singapore contro la Nazionale locale. Il terzino dell'Inter parte dunque dalla panchina, con Douglas Santos dello Zenit San Pietroburgo al suo posto. Una notizia comunque positiva per Cristian Chivu, visto che a prescindere dal suo eventuale ingresso in corsa il brasiliano non impegnerà troppe energie e potrà riposare in vista del suo ritorno a Milano.
Sezione: Focus / Data: Mar 17 novembre 2026 alle 11:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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