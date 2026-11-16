Piotr Zielinski si sta avvicinando al rientro nella nazionale polacca. Il centrocampista dell'Inter ha saltato la partita di sabato contro la Romania a causa di un infortunio al piede, e la sua partecipazione alla sfida contro la Svezia era in forte dubbio. Ora, Mateusz Borek, il giornalista che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme circa le condizioni di Zielu, ha fornito notizie molto più incoraggianti: "Zielinski è pronto al 90% per giocare domani, a meno che non si verifichino peggioramenti", ha dichiarato ai microfoni di Sportowy Channel.

Borek parlò di problemi al piede che gli causavano fastidi negli scatti, problemi che però ora sembrano essere vicini alla risoluzione. Il possibile ritorno del centrocampista dell'Inter rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia per Urban dopo la sconfitta patita contro i rumeni.