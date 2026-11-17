Francesco Pio Esposito è una delle poche note liete della Nazionale italiana di Roberto Mancini. A dirlo è Antonio Cassano, che pure - come noto - non è mai stato il primo fan dell'attaccante dell'Inter: "Mettiamo i puntini sulle i una volta per tutte: noi abbiamo un goleador che fa un gol a partita, ed è già tanto - le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' - Mi fermo qui perché io su questo giocatore ho un mio pensiero. E' un bravo ragazzo, che si impegna sempre; prima un attaccante così non lo avevamo, ora sì. A livello qualitativo, lo sapete, non mi fa impazzire, però almeno la butta dentro. Quindi me lo tengo".