Il primo 'Premio Franco Baresi', assegnato durante la serata del 'Trofeo Galbiati', è andata a Beppe Baresi, fratello del leggendario capitano del Milan, che si è spento il 31 luglio scorso, all'età di 66 anni: "Sono un po' emozionato, è un momento particolare - ha detto l'ex difensore dell'Inter con la voce rotta -. Credo che sia il riconoscimento più importante per i nostri genitori, che sono venuti a mancare molto presto. Ci hanno trasmesso tanta forza per andare in campo. Volevo ricordare un aneddoto su mio fratello dell'ultimo anno: ci siamo detti che la cosa più importante è l'ascolto. Perché con l'ascolto si dà l'importanza alla persona che si ha di fronte, senza rischiare di dire sciocchezze. La forza di mio fratello è sempre stata trasmettere ai compagni la voglia di raggiungere i suoi sogni. Credo sia stato bravissimo a farlo".