Dopo l'ottima partita disputata contro l'Italia in Nations League, Charles De Ketelaere è atteso dalla sfida contro l'Inter. Come sottolineato oggi su La Gazzetta dello Sport, il belga ha fatto finora meglio in nazionale che non nel club.

"L'anno solare 2026 ha parlato più di un CDK a tinte belghe che nerazzurre. Lungo l'anno solare ha segnato solo due volte con il club (contro la Fiorentina appunto e il 10 gennaio contro il Torino nello scorso campionato), ben 6 con la nazionale (3 al Mondiale, 2 in amichevole e una in Nations League) - riporta la rosea - Da oggi si pensa all'Inter, l'avversaria della ripresa. Charles non ha mai segnato e nemmeno creato assist contro i nerazzurri. In nove incroci - 2 dei quali in campo con la maglia del Milan - non ha lasciato segni se non un paio di ammonizioni".