Una partita giocata interamente da titolare e una vissuta seduto in panchina per 90': questo il bilancio di Carlos Augusto con la Nazionale brasiliana, in questa finestra internazionale di novembre, che ha visto la squadra di Carlo Ancelotti disputare due amichevoli contro Giappone e Singapore. Il laterale dell'Inter, impiegato nella sconfitta per 3-2 contro i nipponici, ha voluto riassumere così il suo orgoglio di aver indossato nuovamente la camiseta verdeoro: "Sempre impegnato a migliorare e a onorare questa maglia nel miglior modo possibile", ha scritto su Instagram l'ex calciatore del Monza. Che ora, terminati gli impegni con la Seleçao, da giovedì si concentrerà completamente sul club per il ciclo di nove partite che attendono i nerazzurri da domenica prossima al 22 dicembre.