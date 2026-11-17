Un infortunio lo ha frenato sul più bello, mentre guidando l'attacco del sorprendente Frosinone si era guadagnato una chance anche con la Nazionale del Roberto Mancini bis. Invece il fato ha voluto altro per Antonio Raimondo, 22 anni, una delle grandi rivelazioni offerte dalla Serie A. Uno stop che però non lo ha abbattuto, mantenendo vive le speranze di vestire la maglia azzurra come lui stesso ha ammesso a La Repubblica: "La Nazionale è il mio sogno. Ero pronto ma l'infortunio alla caviglia mi ha frenato. All'inizio ero incazzato, poi ho trovato la forza di continuare a lavorare, anche attraverso la preghiera. Questa è la strada che Dio Ha scelto per me: tornerò più forte".

In un mondo parallelo, lui probabilmente avrebbe potuto fare coppia con il bomber azzurrro del momento, Pio Esposito: "Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l'attacco della Nazionale al prossimo Mondiale".