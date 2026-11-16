Non è stata una bella serata per l'Italia in casa del Belgio e nello specifico non lo è stata nemmeno per gli interisti in campo. Ecco le pagelle sui tre sportivi.

La Gazzetta dello Sport

Bastoni 4,5 - Vederlo così spaesato è un colpo alla sua "storia": si fa vincere dalla timidezza, si fa prendere dall'ansia fino a perdere palloni anche banali. E dietro salta tutto.

Barella 5 - E' una notte da "senatori": De Bruyne risponde, Nicolò no. Là in mezzo sembra girare alla ricerca di una felicità che non trova: finisce per farsi infilare dai Diavoli Rossi.

P. Esposito 6 - Quota 10 (reti) in Nazionale è un bel vedere: peccato che l'ultimo serva solo ad illuderci. Pio segna e sbaglia dal dischetto: Ngoy non è Upamecano o Jacquet.

Dimarco 5 - Da esterno "alto", avrebbe il compito di pungere e di innescare il resto della compagnia: ha metà tempo a disposizione, non lo sfrutta perché si fa "ingabbiare".

Corriere dello Sport

Bastoni 4,5 - Non è serata, l’errore sul finire di primo tempo (san Gigio) è davvero grave, di superficialità. È il primo che salta sulla rete di Doku, che poi frena nella ripresa. Un paio di passi sotto rispetto alle ultime prestazioni.

Barella 5 - Senza l’apporto di Fagioli, si trova da solo a cantare e portare la croce al centro, Tonali ogni tanto cerca di supportarlo. La scintilla non scatta però, poco preciso pure nell’ultimo passaggio.

P. Esposito 5,5 - Decimo gol in 15 partite, il quinto in questa Nations, trasforma in oro qualsiasi pallone passi dalle sue parti, brucia sul tempo Mechele (soprattutto) e Ngoy. Poi, però, l’Italia stacca la spina e lui sta ancora chiedendosi cosa ha fatto di male per rimanere così solo. Sbaglia il secondo rigore in azzurro.

Dimarco 5 - A parlar dopo non si sbaglia mai, forse meglio inserirlo prima. Forse...

Tuttosport

Bastoni 5 - Regala un pallone a De Bruyne con una leggerezza incredibile che poteva valere il 4-1 a fine primo tempo.

Barella 5.5 - Non si può certo dire che non abbia dato movimento e corsa, con la solita generosità. Però c’è solo quello nella sua prestazione.

P. Esposito 6.5 - Un gol in spaccata da centravanti di razza, il decimo nella Nazionale maggiore: numeri spaventosi. Lì davanti lotta quasi sempre da solo contro tutti, ma stavolta non è freddo da dischetto.

Dimarco 6 - Si posiziona alto a sinistra per sfruttare la qualità del mancino e la pericolosità anche con il tiro da fuori, ma poi arretra quando entra Cisse.