Dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio si parla ancora molto sui quotidiani della prova degli azzurri di Mancini. E di quello che hanno fatto i nerazzurri coinvolti durante la Nations League.

"Ha preso ancora più quota Pio Esposito nel ruolo di punta centrale, per supporto dei numeri (10 gol in 15 partite) e purtroppo mancanza di alternative credibili. Scamacca balbetta già nel club, Kean è un’altalena, Retegui ha guadagnato nel conto in banca ma è retrocesso nelle gerarchie. Bastoni e Barella hanno fatto bene finché non si è arrivati alla partita decisiva, Dimarco è quello che rischia di soffrire maggiormente il passaggio al 4-3-3, ma con la Francia è stato determinante subentrando come esterno alto".