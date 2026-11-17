L'ex difensore di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro ha commentato per TMW Radio le parole di Cristian Chivu che ieri, a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, ha dichiarato di non temere nessuno per lo Scudetto: "Ero a San Siro a vedere Inter-Como e l'Inter è nettamente la squadra più forte del campionato. Se l'Inter fa l'Inter, non può nessuno starledietro. Ha fuori Lautaro Martinez e in panchina 6-7 giocatori di livello internazionale. Se l'Inter fa l'Inter, fa un campionato a parte. La prima vera rivale dell'Inter è lei. Lo può perdere solo l'Inter lo Scudetto ma la Roma, per la crescita che ha avuto, se rimane attaccata può essere l'unica vera outsider".

A seguire anche un commento di Pancaro sulla Panchina d'Oro data a Chivu: "A chi l'avrei assegnata? Non a lui, perché diventerà un grande allenatore però fatto così pare sia un premio per chi vince. Stavolta la sensazione è che sia stato premiato chi ha vinto, perché lo scorso anno c'era chi avrebbe meritato, vedi Fabregas, per il gioco che ha espresso il Como".