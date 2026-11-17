Il livello attuale della Nazionale italiana non è all'altezza della sua storia gloriosa. C'è solo un top in questa generazione di giocatori, secondo Lele Adani, ovvero Gigio Donnarumma: "C'è un fuoriclasse e tutti gli altri sono 'lavoratori': questa è l'Italia - ha detto l'ex difensore dell'Inter durante la puntata di 'Viva El Futbol' -. Donnarumma si è dimostrato tale nel match (di San Siro, ndr) contro la Francia, dove avrà pure regalato un gol, ma ha anche fatto tante parate. E ne ha fatto comunque meno rispetto alla partita di Parigi. E in Belgio avete visto che interventi ha fatto?".