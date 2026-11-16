C'è un "giallo" Zielinski in casa Inter, dopo le notizie che sono arrivate dal ritiro della Polonia. Oggi Tuttosport prova a mettere a fuoco la situazione del centrocampista, che ad oggi è ancora a disposizione del proprio commissario tecnico.

"Sabato il centrocampista non ha giocato contro la Romania, gara che la Polonia ha perso mettendo in discussione la propria classifica (domani perdendo con la Svezia potrebbe addirittura retrocedere in League C). Prima si era sparsa la voce di un virus influenzale, quindi è emerso un problema alla pianta del piede. Lo staff medico dell’Inter si è subito messo in contatto con il centrocampista che ha rasserenato tutti", ma poi sono arrivato le parole del ct polacco a mettere un po' tutti in allarme.

"Zielinski, stando alle notizie in arrivo dalla Polonia faticherebbe a scattare e fare i cambi di direzione. Probabilmente si tratta di un’infiammazione che alcuni giorni non crea problemi, in altri sì. Il giocatore non è stato rimandato a casa, dunque Urban conta di recuperarlo per provare a salvare anche la propria panchina. A Milano rimangono però all’erta, perché l’infortunio che potrebbe essere smaltito in 24-48 ore, potrebbe poi riproporsi nei prossimi giorni o settimane. Dunque Zielinski rischia di dover essere gestito". Va considerato che a centrocampo Chivu non ha Stankovic e deve sempre gestire i minutaggi di Calhanoglu.