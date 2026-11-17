Curtis Jones sta per tornare completamente a disposizione di Cristian Chivu. E' già andato in panchina contro il Como e ora, dopo la pausa per le nazionali, spera di trovare spazio nell'Inter. Contro l'Atalanta o lo Stoccarda in Champions League.

"Solo 242 minuti giocati, due volte titolare e una sola per intero, dieci partite già saltate", è il riassunto del Corriere dello Sport dell'avvio di stagione del britannico, fortemente voluto da Chivu che "dalla ripresa del campionato si aspetta progressi, da lui come dal collega e connazionale con il cognome assonante: Stones. I due inglesi hanno faticato a inserirsi in un telaio già strutturato, soprattutto a causa dei problemi fisici. Ma se per il difensore, arrivato a 32 anni da svincolato dopo il City, si poteva calcolare a priori qualche stop legato agli infortuni, l'incidente capitato a Jones a inizio ottobre in allenamento è stato un imprevisto fastidioso".