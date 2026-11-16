"Sono d'accordo con la scelta di dare la Panchina d'Oro a Chivu". Nel classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol', Lele Adani commenta così il riconoscimento ricevuto oggi, a Coverciano, dal romeno, dove è stato incoronato come miglior tecnico della Serie A 2025-26.

"Cristian, Fabregas e Gasperini sono animati da idee, coraggio e visione - ha aggiunto l'ex difensore -. Chivu ha fatto una cosa bella, è serio e sveglio, proprio lucido. Non era così scontato. La sua vittoria non toglie l'impronta di Fabregas vista in questi mesi, sono dinamiche che si accettano a prescindere. Riconosco la bravura di Cristian, sono contento di ciò che sta facendo. Lui, come Fabregas e Gasperini, cerca completamente di staccarsi dall'idea italiana, non va dietro a logiche e parametri italiani. Vogliono imporre un pensiero loro, con metodologie precise. Gasperini ha cambiato la carriera a Malen, Fabregas a Nico Paz e Chivu a Pio Esposito. Tra Chivu ed Esposito c'è una connessione: lui lo tiene dopo il gol al River Plate forza affinché rimanga. Ora segna un gol a partita in nazionale e all'Inter sta facendo bene".