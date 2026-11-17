Il bilancio dell’Italia di Mancini dopo la Nations League è positivo, soprattutto se confrontato con le preoccupazioni di appena due mesi fa. Ne parla stamattina La Repubblica. La squadra è andata oltre le aspettative, raggiungendo qualcosa in più dell’obiettivo minimo e ponendo le basi per un futuro promettente. Il commissario tecnico è convinto che ci siano ampi margini di crescita, ma le prossime qualificazioni a Euro 2028 rappresenteranno un banco di prova importante per valutare il reale valore della Nazionale.

Le gerarchie prendono forma

Nelle sei partite disputate tra settembre e novembre, Mancini ha convocato 43 giocatori, ne ha utilizzati 30 e altri 7 sono rimasti in panchina senza entrare. Le scelte del CT hanno permesso di delineare un primo gruppo di titolari. In difesa si è consolidato un blocco composto da Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Le alternative sulle fasce sono considerate valide, mentre tra i centrali le garanzie sono inferiori. A centrocampo si è registrata una certa stabilità intorno a Frattesi, Barella e Tonali, con Doumbia che ha trovato spazio in tutte e sei le partite. Fagioli, invece, è stato utilizzato soltanto da titolare. Anche il viola e Romano completano il reparto, ma devono ancora essere valutati. In attacco Pio Esposito è ormai un punto fermo: cinque gol in sei presenze lo hanno reso praticamente indiscutibile. Kean, considerato il principale concorrente, è stato invece schierato da esterno nelle due occasioni in cui è sceso in campo.

Il rebus delle fasce e le esclusioni

Il settore ancora privo di gerarchie definite è quello delle ali. Mancini ha sperimentato ben 11 giocatori, coinvolgendo attaccanti, terzini e centrocampisti, senza trovare una soluzione stabile. Gli infortuni hanno condizionato alcune valutazioni, mentre altri elementi, come Sebastiano Esposito e Cambiaghi, hanno alternato presenze in campo, panchina e tribuna. Vergara, invece, è stato impiegato quattro volte, ma soltanto in un'occasione dall'inizio, segno di una possibile preferenza del ct per il suo utilizzo a partita in corso. Tra le esclusioni per scelta tecnica figurano Maldini, Cristante, Coppola e Mandragora, oltre ad alcuni giovani. Ruggeri resta invece in attesa, preceduto nelle gerarchie da Calafiori e Dimarco. Un segnale significativo del cambiamento in corso riguarda la vecchia guardia: Di Lorenzo è stato superato dai giovani terzini che militano in Premier League. Una conferma di come Mancini stia progressivamente costruendo una nuova Italia, con gerarchie ancora aperte in alcuni reparti ma un primo nucleo di titolari ormai ben definito.