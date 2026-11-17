In attesa di trasferirsi nel nuovo Generali Stadium, l’Inter continua a ricavare soldi anche dal Giuseppe Meazza. M-I Stadio, come riferito da Calcio e Finanza, grazie alla capacità di produrre introiti non solamente attraverso il calcio ma anche mediante concerti ed attività commerciali, ha raggiunto una serie di risultati economici positivi che si ripercuotono anche sui due club.

Milioni per i club meneghini

L’assemblea dei soci della società che gestisce San Siro ha deciso per la distribuzione di un dividendo da 3 milioni di euro totali alle due squadre: Inter e Milan quindi riceveranno 1,5 milioni a testa. La decisione è stata presa dal Consiglio d’Amministrazione tenutosi il 15 settembre.

Conti in utile

M-I Stadio, che non ha debiti verso banche e finanziatori, sempre secondo C e F, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un utile netto di 2,02 milioni, circa mezzo milione in più rispetto al precedente. Tutto ciò grazie anche a museo e tour dello stadio: i due club, ovviamente, si augurano che la crescita continui fino alla stagione 2031/32, quando arriverà il momento di giocare nel nuovo impianto.