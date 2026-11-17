La nazionale brasiliana ha chiuso il 2026 battendo in amichevole Singapore con un netto 7-0. Si è chiuso così il ciclo post-Mondiale dei verdeoro, con un bilancio che non può essere soddisfacente per le grandi ambizioni che ha da sempre la Seleçao, come ammesso in conferenza stampa da Francesco Mauri, allenatore in seconda di Carlo Ancelotti, oggi assente per squalifica: "Il mister ha dichiarato chiaramente ieri che il nostro lavoro non è stato sufficiente, dato che i risultati non hanno rispettato le aspettative dei tifosi. Naturalmente, le aspettative legate a questa maglia sono molto elevate. Ciò che posso dire è che, dopo la Coppa del Mondo, siamo in una fase di rinnovamento", le sue parole riportate da Globo Esporte.

Le due amichevoli di novembre

"Siamo molto soddisfatti di questa partita, di questa finestra internazionale FIFA e, più in generale, del mese di ottobre, poiché abbiamo acquisito una prospettiva molto più chiara. Vediamo giovani di grande talento che possono contribuire in modo significativo a questo percorso, e chiudiamo questo periodo con la sensazione di aver forse trovato un equilibrio che, in precedenza, risultava piuttosto difficile da raggiungere".

La prossima finestra internazionale di marzo

"La CBF si è sempre occupata dell'organizzazione delle nostre amichevoli. Certo, a causa della Nations League, le occasioni per giocare contro squadre europee sono limitate. Abbiamo quattro partite in programma tra marzo e giugno: è possibile che due di queste siano contro formazioni europee, ma resta ancora da vedere. Al momento è complicato organizzare, visti gli spareggi della Nations League... Da qui a marzo ci dedicheremo allo scouting, seguendo un gran numero di partite. Probabilmente mia moglie non ne sarà felicissima, visto quante ne guarderò. Come ha accennato il mister, anche per noi si tratta di una nuova esperienza. Ora è un po' più semplice, ma in realtà ci piace molto guardare così tante partite. Il Brasile dispone del bacino di giocatori più ampio in assoluto, e continuerà a essere così, dato che questo è un Paese che vive e respira calcio".