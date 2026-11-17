Nell'ultimo minuto del tempo regolamentare della partita contro la Francia, domenica a Bordeaux, la Turchia ha segnato un gol sorprendente. Abdülkerim Bardakci, completamente smarcato, è riuscito a insaccare di testa un calcio d'angolo battuto sul secondo palo da Arda Güler. La vittoria per 2-1 della Francia, che ha garantito il primo posto nel girone di Nations League, relega questo episodio al regno della cronaca, ma dopo un'analisi più attenta de L'Equipe, il gol non è stato del tutto casuale.

Diouf e i corner

A volte, le numerose sostituzioni effettuate nel secondo tempo sconvolgono gli schemi di marcatura. Un giocatore più basso può sostituire uno più alto, innescando una serie di cambiamenti nel modo in cui ogni avversario viene marcato, per evitare che il subentrato debba vedersela con il miglior colpo di testa avversario o che il titolare si trovi di fronte a un sostituto meno temibile. Ma in questa occasione, i Bleus non avevano scuse. Fin dall'inizio della partita, Andy Diouf si è occupato di marcare Bardakci, come si può notare in occasione del primo calcio d'angolo turco al 16° minuto.

Gli episodi

Fin dal primo corner, la marcatura del giocatore dell'Inter si dimostrerà troppo morbida. La squadra turca batterà il corner corto e dopo i primi due passaggi, Diouf sarà l'unico ad aver perso il suo marcatore. Quando il pallone verrà crossato in area, Bardakci e un compagno avranno una superiorità numerica in fase di ricezione contro il solo Jacquet, che riuscirà a procurarsi il fallo. Primo segnale d'allarme. Circa sedici minuti dopo, i turchi hanno battuto direttamente il calcio d'angolo. Ma Diouf è stato lento a reagire all'inserimento di Bardakci. Al 60° minuto, un altro calcio d'angolo, il difensore centrale turco era lì per colpire di testa ma ha mancato il pallone. Diouf era troppo lontano. Non è la prima volta che il giocatore, che sta scoprendo il ruolo di terzino sinistro con i Bleus, si trova in questa situazione. Già al secondo minuto della sua prima presenza, in Belgio il 28 settembre, l'ex giocatore del Lens aveva perso nettamente la marcatura su Ngoy.

All'Inter è diverso

All'Inter, Andy Diouf non si trova mai in una situazione del genere. La squadra allenata da Cristian Chivu difende sui calci d'angolo a zona, non a uomo. Pertanto, il tecnico rumeno e il suo staff tendono a tenere il francese lontano dalle zone più pericolose da cui riceve il pallone per eventuali ripartenze. Con la Nazionale francese, è stato addirittura esonerato dalla marcatura a uomo in due dei quattro calci d'angolo concessi contro il Belgio (tra casa e trasferta). Finché non migliorerà, questo potrebbe essere un male minore.