L'attesissima ex del match di Women's Champions League tra Real Madrid e Inter è indubbiamente Ivana Andrés, che ai microfoni di Inter TV racconta le sue sensazioni alla vigilia di questa partita: "Servirà rimanere molto concentrate ed essere in partita per fare il nostro gioco, questo è quello che ci chiede anche l'allenatore. Dobbiamo avere massima concentrazione per tutta la partita e mantenere l'ambizione di conquistare questi tre punti. Tornare qui per me è speciale, è stata casa mia per quattro anni: sarà una partita emozionante per me, ho tanti bei ricordi perché qui sono cresciuta come giocatrice e come donna. La difesa è il miglior attacco: se non si prendono gol si è sempre sicuri di non perdere le partite. Difendere e attaccare bene però è una responsabilità che riguarda tutta la squadra e che tutte abbiamo. A livello personale io cerco sempre di dare il massimo per le mie compagne e per la squadra".