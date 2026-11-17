In attesa di centrare altri possibili traguardi di squadra, il 22 dicembre con la Supercoppa Italiana oppure in primavera nelle altre competizioni in cui gioca l'Inter, Cristian Chivu si è preso ieri la Panchina d'Oro. E ha battuto un record, come sottolinea oggi Tuttosport.

"Insieme a Antonio Conte (vincitore un anno fa) è il tecnico più veloce ad aver ricevuto la moderna Panchina d'oro (dal 2006-07): gli sono bastate 51 partite, battuto fra i sei tecnici interisti che hanno vinto questo premio il record di Mourinho (76 gare)", riporta il quotidiano.