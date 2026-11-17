Un calcio alle Mafie. La Gazzetta dello Sport oggi pubblica un'analisi della situazione del calcio italiano, alle prese con la criminalità che si sviluppa nelle curve, nelle scommesse illegali, nel riciclaggio. Uno dei casi più emblematici è l'inchiesta milanese denominata 'Doppia Curva', che ha approfondito i rapporti tra gli ambienti ultras di Inter e Milan e gli interessi economici legati alle rispettive curve, con il pesante coinvolgimento della 'ndrangheta. "I rapporti erano stabili e duraturi, le intimidazioni degli ultras riproducono il metodo mafioso", ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, durante un'audizione. Sulla stessa linea il PM Storari, che ha definito i due ambienti "mondi cattivi", sottolineando come non esista una componente sana condizionata dall'altra. "Il tifo organizzato non serve a sostenere la squadra, è una falsa prospettiva. Si protesta perché si fanno meno affari, non per i risultati", ha aggiunto.

Lato Milan

Inter e Milan, nel frattempo, hanno collaborato per rafforzare i sistemi di prevenzione e contrastare eventuali infiltrazioni criminali. Il presidente rossonero Paolo Scaroni, nel corso delle audizioni, ha ribadito che il club è parte lesa nell'inchiesta, illustrando le iniziative adottate insieme all'Inter e in collaborazione con la Procura. Tra queste figurano una revisione delle procedure di vendita dei biglietti per contrastare il bagarinaggio, l'introduzione di black list, il riconoscimento facciale, l'aumento del numero degli steward e il divieto di utilizzare locali dello stadio o distribuire materiale riconducibile al tifo organizzato. "Abbiamo istituito una commissione congiunta con l'Inter, negando l'accesso allo stadio a tempo indeterminato a chi non rispetta i nostri codici di condotta", ha spiegato Scaroni. Il Milan ha inoltre interrotto la collaborazione con un operatore dei parcheggi risultato in contatto con ambienti criminali.

Lato Inter

Anche l'Inter, attraverso il presidente Giuseppe Marotta, si è presentata come parte lesa rispetto ai comportamenti illeciti, ricordando il risarcimento riconosciuto in primo grado ai due club, costituitisi parte civile nel procedimento. "Abbiamo inserito un centinaio di persone in una black list condivisa con le forze dell'ordine. Abbiamo inoltre impedito il cambio di nominativo sugli abbonamenti, affidando la gestione dei biglietti per le trasferte direttamente alla società ospitante", ha dichiarato il dirigente nerazzurro. Marotta ha infine evidenziato anche l'importanza del futuro stadio di proprietà, che permetterà di "mettere ordine, nel rispetto della legalità, a tutte le attività che oggi proliferano intorno allo stadio". Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche da Roma e Atalanta.