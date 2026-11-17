Criticato in Italia, apprezzatissimo all'estero. Ormai Alessandro Bastoni sarà abituato al trattamento che gli viene riservato entro i confini nazionali. L'ultimo caso, la sconfitta della Nazionale azzurra in Belgio in cui in pochi si sono salvato dall'insufficienza, ma sembra quasi che lui sia stato l'unico responsabile ascoltando e leggendo i commenti. Fatto sta che il suo futuro potrebbe diventare uno dei temi del mercato estivo 2027. Secondo quanto riportato da TeamTalk, l'entourage del difensore dell'Inter sta valutando diverse possibilità, con un interesse concreto da parte di alcuni top club europei. Il Barcellona, da tempo sulle tracce del nazionale italiano e considerato la sua destinazione preferita, avrebbe perso terreno: il tecnico Hansi Flick non sarebbe del tutto convinto del suo profilo e il club starebbe dando priorità ad altri reparti.
C'è il Chelsea
Tra le alternative prende quota il Chelsea, che avrebbe già avviato i contatti e viene indicato come il club inglese maggiormente interessato. Anche Liverpool, Manchester City e Manchester United seguono la situazione, mentre il Bayern Monaco resta informato. I Reds, tuttavia, considerano meno urgente l'intervento in difesa, potendo già contare su diversi giovani prospetti. La posizione dell'entourage di Bastoni è chiara: il giocatore non prenderà in considerazione una destinazione senza il pieno sostegno dell'allenatore. Resta inoltre da superare l'ostacolo rappresentato dall'Inter, intenzionata a blindare il difensore, il cui contratto scade nel 2028, attraverso un prolungamento che ne garantisca la permanenza anche oltre quella data.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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